После отравления детей в красноярском лагере "Сокол" возбуждено уголовное дело

Дети подхватили кишечную инфекцию в оздоровительном лагере в Красноярском крае После отравления детей в красноярском лагере "Сокол" возбуждено уголовное дело

Москва9 июн Вести.Прокуратура Красноярского края совместно со специалистами Роспотребнадзора организовали проверку в связи с массовым заболеванием детей в оздоровительном лагере "Сокол", сообщает надзорный орган в мессенджере MAX.

По имеющимся данным, 9 июня за медицинской помощью обратились 16 отдыхавших в лагере детей. Один ребенок госпитализирован, ему поставили диагноз "Кишечная инфекция". Заболевший находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении.

Чтобы не дать инфекции распространиться, в спальном корпусе, где жили заболевшие дети, введен семидневный карантин. 87 детей передали родителям.

В лагере проводятся дезинфекция, кварцевание и проветривание помещений.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ) отмечается в публикации

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.