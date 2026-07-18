Порядка 80 человек отравились после пребывания в гостинице на Ставрополье

В Ставропольском крае из-за массового отравления в гостинице завели дело Порядка 80 человек отравились после пребывания в гостинице на Ставрополье

Москва18 июл Вести.В Новоселицком округе Ставропольском крае в гостиничном комплексе у водохранилища Волчьи Ворота десятки людей почувствовали себя плохо — у них появились признаки кишечной инфекции. Часть пострадавших пришлось госпитализировать. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СКР по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей) говорится в сообщении

За помощью к врачам обратились 80 отдыхавших, в том числе 21 ребенок. Шесть человек госпитализировали, детей среди них нет. Всем пострадавшим помогают медики.

Специалисты осмотрели кухню гостиничного комплекса и взяли пробы продуктов. По предварительным данным, причиной отравления стала сальмонелла — ее нашли в еде, которую готовили на базе отдыха. Чтобы понять, как инфекция попала в пищу, проводят лабораторные исследования.

Работа гостиничного комплекса приостановлена. Расследование контролируют руководители следственного управления, также в проверке участвует Роспотребнадзор.