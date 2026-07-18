Москва18 июлВести.В Ставропольском крае увеличилось количество госпитализированных в медицинские учреждения людей, ранее отравившихся в гостиничном комплексе в Новоселицком округе. Таковых стало 53 человека, сообщает региональный минздрав.
Общее число обратившихся за медицинской помощью, по уточненным данным минздрава, составляет 79 человек. Из них 25 – дети.
Возбуждено уголовное дело.
С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторноговорится в сообщении министерства
Также случаи острой кишечной инфекции зарегистрированы у 11 жителей других субъектов РФ.
Состояние отравленных оценивается как средней степени тяжести. Динамика оценивается положительно.
Ранее предварительной причиной массового отравления называлась сальмонелла.