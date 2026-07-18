На Ставрополье 53 человека госпитализировано после отравления в гостинице

Число госпитализированных из-за отравления на Ставрополье возросло до 53 человек На Ставрополье 53 человека госпитализировано после отравления в гостинице

Москва18 июл Вести.В Ставропольском крае увеличилось количество госпитализированных в медицинские учреждения людей, ранее отравившихся в гостиничном комплексе в Новоселицком округе. Таковых стало 53 человека, сообщает региональный минздрав.

Общее число обратившихся за медицинской помощью, по уточненным данным минздрава, составляет 79 человек. Из них 25 – дети.

Возбуждено уголовное дело.

С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно говорится в сообщении министерства

Также случаи острой кишечной инфекции зарегистрированы у 11 жителей других субъектов РФ.

Состояние отравленных оценивается как средней степени тяжести. Динамика оценивается положительно.

Ранее предварительной причиной массового отравления называлась сальмонелла.