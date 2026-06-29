В больнице Астрахани после заражения сальмонеллезом остаются 14 человек

14 человек остаются в больнице после массового отравления котлетами в Астрахани В больнице Астрахани после заражения сальмонеллезом остаются 14 человек

Москва29 июн Вести.В больнице Астрахани после заражения сальмонеллезом остаются 14 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По состоянию на 29 июня 2026 года под стационарным наблюдением остаются 14 пациентов. Один пациент скончался, двое выписаны в удовлетворительном состоянии в связи с отказом от дальнейшего стационарного лечения… Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести говорится на официальной странице министерства во "ВКонтакте"

Вспышка заражения сальмонеллезом была зафиксирована в городе в период с 24 по 27 июня. Лабораторно подтвердили диагноз у 26 человек, все они, предварительно, употребляли рыбные котлеты, купленные в кулинарном магазине "Михайловский".

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.