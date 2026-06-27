Сальмонеллез из-за рыбных котлет в магазине Астрахани: что известно к этому часу

Отравление рыбными котлетами в Астрахани: что известно к этому часу Сальмонеллез из-за рыбных котлет в магазине Астрахани: что известно к этому часу

Москва27 июн Вести.За несколько дней с 24 по 27 июня 2026 года в медицинские учреждения Астрахани были госпитализированы не менее 14 человек с острой кишечной инфекцией, среди них четверо детей. У всех заболевших подтвердили сальмонеллез. Одна женщина 1964 года скончалась.

Как выяснилось, астраханцы, попавшие в больницу, ранее съели готовые рыбные котлеты, приобретенные в гастрономе "Михайловский". По предварительным данным, именно этот продукт стал причиной отравления.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Сотрудники СК опубликовали кадры из цеха, в котором, судя по всему, и были сделаны котлеты. Сейчас этот цех временно закрыт.

Сотрудников гастронома, по данным Telegram-канала Baza, забрали на допрос. Директор магазина Михаил Дербасов назвал ситуацию непонятной и вспомнил о недавнем конфликте с администрацией.

Пострадавшие, по имеющимся данным, сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Самому младшему из отравившихся пациентов всего год.