Число заразившихся сальмонеллезом в Астрахани увеличилось до 35 человек

До 35 выросло количество отравившихся котлетами в Астрахани Число заразившихся сальмонеллезом в Астрахани увеличилось до 35 человек

Москва30 июн Вести.Количество пострадавших в результате отравления рыбными котлетами в Астрахани выросло до 35 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Еще пять пациентов обратились в больницу в ночь на 30 июня, вторник.

По состоянию на утро вторника число получивших отравление после употребления продукции гастронома увеличилось до 35, среди них 7 детей… За ночь в больницу с признаками отравления поступили 5 человек приводит агентство слова своего собеседника

Первые симптомы появились у жителей Астрахани 24 июня. Согласно выводам экспертов, речь идет о заражении сальмонеллезом.

Все пациенты, предварительно, ели котлеты, приобретенные в кулинарном магазине "Михайловский". Одна пострадавшая скончалась

Возбуждено уголовное дело.