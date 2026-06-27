СК показал кадры из цеха по изготовлению котлет, которыми отравились астраханцы

Опубликованы кадры из места изготовления котлет, которыми отравились астраханцы СК показал кадры из цеха по изготовлению котлет, которыми отравились астраханцы

Москва27 июн Вести.В рамках расследования уголовного дела сотрудники Следственного комитета РФ осмотрели цех по изготовлению пищевой продукции, еда из которого стала причиной массового отравления. Кадры из цеха опубликованы на сайте СУ СК по Астраханской области.

На видео – просторное помещение с холодильниками, в которых хранится рыба.

Ранее сообщалось, что 14 человек, включая детей, оказались в больнице после того, как съели готовые рыбные котлеты, изготовленные на предприятии общественного питания. У всех пациентов подтвердили сальмонеллез, сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести. Одна женщина 1964 года рождения скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).