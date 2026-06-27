Рыбный цех в Астрахани, котлетами которого отравились люди, временно закрыт Роспотребнадзор приостановил работу рыбного цеха в Астрахани из-за отравления

Москва27 июн Вести.Управление Роспотребнадзора по Астраханской области приостановило работу рыбного цеха, изделиями которого отравились жители областного центра, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Постановлением Управления Роспотребнадзора в Астрахани приостановлена работа рыбного цеха, продукцией которого отравились 14 человек. Магазин продолжает работу сказал собеседник агентства

Пострадавшие, в числе которых четверо детей, госпитализированы. Одна женщина скончалась. Остальные находятся в состоянии средней тяжести. Лабораторные исследования подтвердили у пациентов сальмонеллез. По предварительным данным, заражение произошло после употребления в пищу рыбных котлет, купленных в магазине.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.