Москва27 июнВести.Управление Роспотребнадзора по Астраханской области приостановило работу рыбного цеха, изделиями которого отравились жители областного центра, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Постановлением Управления Роспотребнадзора в Астрахани приостановлена работа рыбного цеха, продукцией которого отравились 14 человек. Магазин продолжает работусказал собеседник агентства
Пострадавшие, в числе которых четверо детей, госпитализированы. Одна женщина скончалась. Остальные находятся в состоянии средней тяжести. Лабораторные исследования подтвердили у пациентов сальмонеллез. По предварительным данным, заражение произошло после употребления в пищу рыбных котлет, купленных в магазине.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.