Москва27 июнВести.В Астрахани число заболевших сальмонеллезом увеличилось до 14 человек, среди них четверо детей. Об этом сообщило СУ СК России по Астраханской области в своем Telegram-канале.
Число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детейговорится в публикации Следкома
По предварительным данным, заражение произошло через рыбные котлеты.
У всех пострадавших анализы подтвердили сальмонеллез. Одна женщина скончалась.
На месте продолжает работу следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о 12 госпитализированных. Следственный комитет организовал проверку по факту массового отравления готовой продукцией из предприятия общепита.