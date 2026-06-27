Москва27 июнВести.В Астрахани число заболевших сальмонеллезом увеличилось до 14 человек, среди них четверо детей. Об этом сообщило СУ СК России по Астраханской области в своем Telegram-канале.

Число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей

говорится в публикации Следкома

По предварительным данным, заражение произошло через рыбные котлеты.

У всех пострадавших анализы подтвердили сальмонеллез. Одна женщина скончалась.

На месте продолжает работу следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о 12 госпитализированных. Следственный комитет организовал проверку по факту массового отравления готовой продукцией из предприятия общепита.