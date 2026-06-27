В Астрахани количество заболевших сальмонеллезом увеличилось до 14 человек

Число заболевших сальмонеллезом в Астрахани выросло до 14, есть погибшая В Астрахани количество заболевших сальмонеллезом увеличилось до 14 человек

Москва27 июн Вести.В Астрахани число заболевших сальмонеллезом увеличилось до 14 человек, среди них четверо детей. Об этом сообщило СУ СК России по Астраханской области в своем Telegram-канале.

Число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей говорится в публикации Следкома

По предварительным данным, заражение произошло через рыбные котлеты.

У всех пострадавших анализы подтвердили сальмонеллез. Одна женщина скончалась.

На месте продолжает работу следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о 12 госпитализированных. Следственный комитет организовал проверку по факту массового отравления готовой продукцией из предприятия общепита.