Отравившихся готовой едой в Астрахани уже 27, в том числе 6 детей

Число отравившихся готовой едой в Астрахани растет Отравившихся готовой едой в Астрахани уже 27, в том числе 6 детей

Москва28 июн Вести.Количество жителей Астрахани, отравившихся готовой едой, увеличилось до 27, среди них шестеро детей, сообщается в Telegram-канале RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что часть пострадавших могли подхватить сальмонеллез, употребив блюда из курицы.

Ранее сообщалось, что инфекция содержалась в рыбных котлетах, продавашихся в гастрономе "Михайловский".

В числе пострадавших – дети в возрасте от 1 года до 15 лет. Один из отравившихся – бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. 62-летняя женщина скончалась в результате острого отравления. Возбуждено уголовное дело.