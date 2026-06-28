В Астраханской области сальмонеллез подтвержден у 26 человек

После отравления в Астраханской области сальмонеллез подтвердили у 26 человек В Астраханской области сальмонеллез подтвержден у 26 человек

Москва28 июн Вести.В управлении Роспотребнадзора по Астраханской области прокомментировали ситуацию с массовым отравлением рыбными котлетами в кулинарном магазине "Михайловский".

В настоящее время у 26 человек лабораторно подтвердили сальмонеллез.

Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина "Михайловский" в Астраханской области говорится в заявлении ведомства "ВКонтакте"

Сейчас магазин закрыт, проводятся исследования готовой продукции, запасов продуктов, питьевой воды, изучаются смывы из объектов внешней среды.

В Роспотребнадзоре отметили, что по предварительным данным, полученным в ходе эпидемиологического расследования, причиной заболевания стало употребление рыбных котлет, приготовленных с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее сообщалось, что после отравления продукцией из гастронома были госпитализированы 23 человека. Среди пострадавших – шесть детей в возрасте от года до 15 лет. Одна женщина скончалась.