До 23 возросло число госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани

Число госпитализированных с отравлением в Астрахани выросло до 23 До 23 возросло число госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани

Москва28 июн Вести.23 человека госпитализированы в Астрахани после отравления продукцией из гастронома. Среди пострадавших – 6 детей в возрасте от одного года до 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Число госпитализированных после отравления продукцией гастронома в Астрахани по состоянию на воскресенье увеличилось до 23 человек отмечается в сообщении

Ранее сообщалось о погибшей после отравления готовой пищи. Возбуждено уголовное дело.