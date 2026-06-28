Москва28 июнВести.23 человека госпитализированы в Астрахани после отравления продукцией из гастронома. Среди пострадавших – 6 детей в возрасте от одного года до 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Число госпитализированных после отравления продукцией гастронома в Астрахани по состоянию на воскресенье увеличилось до 23 человекотмечается в сообщении
Ранее сообщалось о погибшей после отравления готовой пищи. Возбуждено уголовное дело.