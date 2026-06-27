В Астрахани 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом, СК проводит проверку

В Астрахани минимум 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом В Астрахани 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом, СК проводит проверку

Москва27 июн Вести.В Астрахани по меньшей мере 12 человек попали в больницу с сальмонеллезом после употребления готовой продукции из предприятия общественного питания. Об этом сообщило СУ СК РФ по Астраханской области на своем сайте.

В городе Астрахани зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию, изготовленную на предприятии общепита с обслуживанием на вынос. За медицинской помощью обратились не менее 12 человек говорится в публикации Следкома

Всех пострадавших госпитализировали в инфекционный стационар, там они получают необходимое лечение. Лабораторные анализы подтвердили диагноз.

По факту массового отравления организована процессуальная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.