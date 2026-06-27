Москва27 июнВести.Один из жителей Астрахани, поступивших в больницу с признаками пищевого отравления, скончался, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.
По предварительной информации, за медицинской помощью обратились жители г. Астрахани. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Один из пациентов скончалсяотмечается в публикации
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Со своей стороны, следственными органами организована процессуальная проверка по статье УКРФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, источник происхождения пищевой продукции, а также причины ухудшения состояния здоровья граждан.
По информации следственных органов, в больницу попали по меньшей мере 12 астраханцев. У них диагностирован сальмонеллез. Выяснилось, что все они употребляли готовую продукцию, купленную в одной из точек общепита с обслуживанием на вынос.