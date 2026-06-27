В Астрахани умер один из пациентов, госпитализированных с пищевым отравлением

Один из подхвативших сальмонеллез в Астрахани скончался В Астрахани умер один из пациентов, госпитализированных с пищевым отравлением

Москва27 июн Вести.Один из жителей Астрахани, поступивших в больницу с признаками пищевого отравления, скончался, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.

По предварительной информации, за медицинской помощью обратились жители г. Астрахани. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Один из пациентов скончался отмечается в публикации

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Со своей стороны, следственными органами организована процессуальная проверка по статье УКРФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, источник происхождения пищевой продукции, а также причины ухудшения состояния здоровья граждан.

По информации следственных органов, в больницу попали по меньшей мере 12 астраханцев. У них диагностирован сальмонеллез. Выяснилось, что все они употребляли готовую продукцию, купленную в одной из точек общепита с обслуживанием на вынос.