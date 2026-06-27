Москва27 июн Вести.Источником инфекции, из-за которой в Астрахани в больницу попали более 10 человек, предварительно, стали рыбные котлеты, сообщает региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты отмечается в публикации

Число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. Ранее сообщалось о 12 госпитализированных. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Одна из пострадавших женщин скончалась.

Процессуальная проверка продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. На месте работает следственно-оперативная группа.