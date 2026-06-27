СК возбудил уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани

Возбуждено уголовное дело в связи со вспышкой сальмонеллеза в Астрахани СК возбудил уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани

Москва27 июн Вести.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового отравления людей рыбными котлетами в Астрахани. Об этом сообщило управление СК России по Астраханской области в Telegram-канале.

По последним данным, 14 человек, в том числе четверо детей, оказались в больнице после того, как съели готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос. Одна женщина 1964 года рождения скончалась.

Отмечается, что у всех заболевших подтвердили сальмонеллез.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ говорится в сообщении СК

В статье речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На месте работает следственно-оперативная группа. Расследование продолжается.