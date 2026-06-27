В состоянии средней тяжести оказались пациенты, отравившиеся в Астрахани

Отравившиеся рыбными котлетами в Астрахани находятся в состоянии средней тяжести В состоянии средней тяжести оказались пациенты, отравившиеся в Астрахани

Москва27 июн Вести.Подхватившие сальмонеллез в Астрахани пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Life.ru в MAX.

Издание ссылается на прокуратуру.

Четырнадцать госпитализированных после массового отравления, предварительно, рыбными котлетами, в Астрахани находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили в прокуратуре говорится в сообщении

Отмечается, что четверо госпитализированных – дети, самому младшему из них год.

Ранее сообщалось, что 14 человек, включая детей, оказались в больнице после того, как съели готовые рыбные котлеты, изготовленные на предприятии общественного питания. У всех пациентов подтвердили сальмонеллез. Одна женщина 1964 года рождения скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).