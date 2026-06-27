Одним из отравившихся в Астрахани оказался экс-министр здравоохранения области

Экс-министр здравоохранения области отравился в гастрономе Астрахани Одним из отравившихся в Астрахани оказался экс-министр здравоохранения области

Москва27 июн Вести.Одним из отравившихся едой из гастронома в Астрахани оказался бывший министр здравоохранения Астраханской области. Об этом сообщила Baza в MAX.

По данным канала, также среди пострадавших есть дети.

Ранее стало известно, что 15 человек обратились в больницу после еды, купленной в Михайловском гастрономе, среди них дети и экс-министр здравоохранения Астраханской области говорится в публикации

Трагедия произошла в субботу, 27 июня. По официальным данным, в больницу Астрахани с сальмонеллезом попали не менее 12 человек. Один из них вскоре умер.

Организована проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.