Экс-замминистра здравоохранения пострадал при массовом отравлении в Астрахани

Baza: среди отравившихся в Астрахани оказался экс-замминистра здравоохранения Экс-замминистра здравоохранения пострадал при массовом отравлении в Астрахани

Москва28 июн Вести.Среди отравившихся едой, купленной в астраханском гастрономе, оказался бывший замминистра здравоохранения региона, пишет Baza.

По сведениям издания, первым в больницу с признаками сальмонеллеза поступил 7-летний мальчик из Москвы.

Его родителей тоже госпитализировали. Они рассказали, что перед этим ели готовую еду из Михайловского гастронома.

Среди пострадавших оказался и экс-замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. … Он госпитализирован говорится в публикации

В инфекционное отделение поступили также женщина и трое ее детей.

Ранее сообщалось как минимум о 14 отравившихся, предположительно, рыбными котлетами, которые были куплены в гастрономе "Михайловский". Одна женщина скончалась.

По факту массового отравления людей Роспотребнадзор начал проверку. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.