В Астрахани сотрудников гастронома забрали на допрос после массового отравления

Сотрудников гастронома в Астрахани забрали на допрос после отравления людей В Астрахани сотрудников гастронома забрали на допрос после массового отравления

Москва27 июн Вести.В Астрахани забрали на допрос сотрудников гастронома "Михайловский", едой из которого отравились люди. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на директора магазина Михаила Дербасова.

Он назвал ситуацию очень непонятной.

Мы недавно выиграли суд у администрации — они пытались у нас снести здание, мы его выиграли, и после этого началась эта ерунда. Сейчас моих сотрудников везут на допрос в СК — будем разбираться цитирует Дербасова канал

Отмечается, что магазин в Астрахани очень популярен. Самый любимый товар местных жителей – пироги, которые они даже возят в соседние города в качестве подарка.

По последним данным, все, кто был госпитализирован с сальмонеллезом после употребления рыбных котлет из гастронома, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что одна из отравившихся – женщина 1964 года рождения – скончалась.