Из-за отравления на базе отдыха в Ставрополье к врачам обратились 40 человек

На базе отдыха Ставрополья отравились 40 человек Из-за отравления на базе отдыха в Ставрополье к врачам обратились 40 человек

Москва18 июл Вести.Сорок отдыхавших на базе отдыха в Новоселицком округе Ставрополья обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

На данный момент за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 40 человек сказал собеседник агентства

Уточняется, что у некоторых - высокая температура и другие признаки отравления.

Ранее сообщалось, что СК организовал проверку по факту обращения отдыхающих гостиничного комплекса на водохранилище Волчьи Ворота за медицинской помощью в Новоселицком округе Ставропольского края.