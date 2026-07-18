Москва18 июлВести.Сорок отдыхавших на базе отдыха в Новоселицком округе Ставрополья обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
На данный момент за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 40 человексказал собеседник агентства
Уточняется, что у некоторых - высокая температура и другие признаки отравления.
Ранее сообщалось, что СК организовал проверку по факту обращения отдыхающих гостиничного комплекса на водохранилище Волчьи Ворота за медицинской помощью в Новоселицком округе Ставропольского края.