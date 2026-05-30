Москва30 маяВести.Следственный комитет России организовал проверку после массового отравления людей в кафе Пятигорска. Об этом управление СК по Ставропольскому краю сообщило в MAX.
В следственном отделе по г. Пятигорск СУ СК России по Ставропольскому краю по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФговорится в сообщении
В этой статье речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СК отметили, что на время проверки заведение будет закрыто.
Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что девять человек были госпитализированы с кишечной инфекцией после того, как поели в кафе. Детей среди них нет.