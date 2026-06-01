Количество отравившихся в пятигорском кафе увеличилось до 50 человек

Москва1 июн Вести.За помощью в результате массового отравления в кафе Пятигорска обратилось уже 50 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный минздрав.

Ранее сообщалось о 36 пострадавших.

За помощью обратились 50 пациентов: 41 получает стационарное лечение, 9 – амбулаторное сказано в материале

О первых случаях отравления стало известно 30 мая. Тогда кишечную инфекцию в кафе Пятигорска подхватили 9 жителей.

В связи с инцидентом СК начал проверку. На это время заведение было закрыто.