"112": до 33 человек возросло число заразившихся кишечной инфекцией в Пятигорске

Москва31 мая Вести.Число людей, подхвативших острую кишечную инфекцию после посещения кафе в Пятигорске, увеличилось до 33. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

При этом, по данным канала, среди отравившихся есть дети.

33 человека, включая двух детей, заразились острой кишечной инфекцией в кафе Пятигорска

Уточняется, что из них пяти людям оказали помощь на месте, остальные 28 человек госпитализированы.

Вечером в субботу, 30 мая, стало известно о кишечной инфекции у девяти человек, которые посетили кафе. СК начал проверку, заведение временно закрыли.