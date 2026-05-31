Москва31 маяВести.Число людей, подхвативших острую кишечную инфекцию после посещения кафе в Пятигорске, увеличилось до 33. Об этом сообщил Telegram-канал "112".
При этом, по данным канала, среди отравившихся есть дети.
Уточняется, что из них пяти людям оказали помощь на месте, остальные 28 человек госпитализированы.
Вечером в субботу, 30 мая, стало известно о кишечной инфекции у девяти человек, которые посетили кафе. СК начал проверку, заведение временно закрыли.