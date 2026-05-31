Москва31 мая Вести.Число людей, отравившихся в кафе Пятигорска, возросло до 36. Об этом пишет управление СК России по Ставропольскому краю в MAX.

При этом госпитализирован 31 человек, в том числе двое детей.

Пятеро от госпитализации отказались и будут лечиться амбулаторно.

Заведение осмотрели следователи и сотрудники Роспотребнадзора. Они изъяли образцы, необходимые для проведения экспертиз.