Москва31 маяВести.Число людей, отравившихся в кафе Пятигорска, возросло до 36. Об этом пишет управление СК России по Ставропольскому краю в MAX.
При этом госпитализирован 31 человек, в том числе двое детей.
Пятеро от госпитализации отказались и будут лечиться амбулаторно.
Заведение осмотрели следователи и сотрудники Роспотребнадзора. Они изъяли образцы, необходимые для проведения экспертиз.