Москва31 мая Вести.Отравившаяся едой в кафе Пятигорска девушка рассказала, как почувствовала первые симптомы инфекции. Ее слова приводит РИА Новости.

Пострадавшая сообщила, что недомогание началось спустя несколько часов после трапезы. Поднялась температура, живот начал болеть.

Не первый раз там ели, одно из любимых заведений города, взяли все как обычно, теперь лежим с температурой… Симптомы появились не сразу, прошло несколько часов, боль в животе, жар цитирует девушку агентство

В кафе она ходила с друзьями, и не все из компании в итоге отравились. Возможно, проблема была в каком-то конкретном продукте, предположила девушка. Она уточнила, что помощь врачей пострадавшим не понадобилась – и она, и ее друзья справляются сами.

По данным РИА Новости, 29 человек госпитализированы после того, как поели в кафе.

СК проводит проверку, заведение временно закрыли.