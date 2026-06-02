В Пятигорске число отравившихся в кафе увеличилось до 70 человек

Москва2 июн Вести.В Пятигорске Ставропольского края за медицинской помощью после массового отравления в одном из местных кафе обратилось 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

70 человек у нас обратилось, 59 пациентов находятся в стационаре, 11 получили помощь амбулаторно сказано в сообщении источника

В ставропольском министерстве также подчеркнули, что всем отравившимся оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Первого июня сообщалось об увеличении числа пострадавших до 50 человек.