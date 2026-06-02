Москва2 июнВести.В Пятигорске Ставропольского края за медицинской помощью после массового отравления в одном из местных кафе обратилось 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.
70 человек у нас обратилось, 59 пациентов находятся в стационаре, 11 получили помощь амбулаторносказано в сообщении источника
В ставропольском министерстве также подчеркнули, что всем отравившимся оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Первого июня сообщалось об увеличении числа пострадавших до 50 человек.