Расследование отравления на дне рождения в Подмосковье контролирует прокуратура Прокуратура контролирует расследование массового отравления в Солнечногорске

Москва27 июн Вести.Солнечногорская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств массового отравления на дне рождения в Солнечногорске, сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

27 июня в коттедже во время праздника восемь гостей почувствовали себя плохо. Двое из них не дожили до приезда скорой помощи, еще 6 человек госпитализировали с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом".

Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Солнечногорская городская прокуратура сказано в публикации ведомства

Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз.