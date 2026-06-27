СК: причиной отравления в Солнечногорске могло стать употребление наркотиков СК: участники смертельной вечеринки в Солнечногорске могли употреблять наркотики

Москва27 июн Вести.Причиной отравления участников вечеринки в Солнечногорске могли стать наркотические вещества. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле Солнечногорской прокуратуры.

По предварительным данным, причиной смертельного отравления могло стать употребление наркотических веществ сказано в сообщении СК в MAX

По данным ведомства, ЧП произошло 26 июня в частном доме на территории коттеджного поселка Бакеево. Восемь гостей почувствовали себя плохо, до этого они употребляли некие вещества. В результате произошедшего двое погибли, шестеро находятся в больнице.