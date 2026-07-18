Москва18 июлВести.В Ставропольском крае названа предварительная причина массового отравления в гостиничном комплексе в Новоселицком округе. Ей стала сальмонелла, сообщает СК России по региону.
Предварительно, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питаниянаписано в сообщении следственного комитета
За медицинской помощью обратились 80 отдыхавших, среди которых 21 ребенок. Шесть человек были госпитализированы, среди них детей нет.
Возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ.
В связи с происшествием деятельность гостиничного комплекса была приостановлена.