Уголовное дело возбуждено из за отравлений в кафе Камышина

В Волгоградской области после массового отравления возбудили уголовное дело Уголовное дело возбуждено из за отравлений в кафе Камышина

Москва16 июн Вести.В Камышине Волгоградской области местные жители, среди которых были и несовершеннолетние, начали массово обращаться в больницы с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Волгоградской области.

Со слов граждан установлено, что незадолго до ухудшения самочувствия, пострадавшие употребляли продукцию одного из заведений общественного питания города, специализирующегося в том числе на приготовлении и реализации суши и роллов уточняется в сообщении

Образцы отправили на проверку в лабораторию территориального подразделения Роспотребнадзора. Результаты анализов показали, что у восьми человек обнаружили сальмонеллез.

Следственный отдел по городу Камышину СУ СК РФ по Волгоградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сейчас все, кто пострадал, получают нужную медицинскую помощь. А следователи тем временем тщательно разбираются в ситуации. В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию деятельности заведения общественного питания.