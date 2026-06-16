Эпидрасследование организовано после массового отравления в волгоградском кафе

Эпидрасследование проводится после массового отравления в Волгоградской области Эпидрасследование организовано после массового отравления в волгоградском кафе

Москва16 июн Вести.Санитарно-эпидемиологическое расследование организовано после массового отравления посетителей кафе "ЕвроАзия" в Волгоградской области. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Ранее в этот день из интернет-СМИ стало известно, что 28 человек, среди которых 8 детей отравились после посещения кафе "ЕвроАзия", расположенного по адресу: город Камышин ул. Пролетарская д.10/3. У пострадавших зарегистрированы случаи сальмонеллеза.

Отмечается, что люди употребляли в пищу роллы, суши и салаты.

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование… В целях локализации эпидемического очага организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Отобраны пробы пищевой продукции, сырья, смывы окружающей среды, водопроводной воды для исследования. Проводится обследование персонала говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В ходе проверки установлено, что ИП Ким С.В., которому принаджелит указанное заведение, при оказании услуги общественного питания не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и требования к санитарно-техническому содержанию помещений.

Кафе закрыто с 11 июня.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).