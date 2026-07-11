О массовом отравлении в кафе Зарайска доложат главе СК Бастрыкин затребовал доклад о массовом отравлении в подмосковном кафе

Москва11 июл Вести.Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту массового отравления людей в Московской области, информирует канал Следственного комитета в MAX.

Ранее сообщалось, что в кафе подмосковного Зарайска суши и роллами отравились почти 20 человек, в том числе несовершеннолетние. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Глава ведомства поручил … доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в публикации Следкома

В ведомстве уточнили, что 9 и 10 июля в больницу Зарайска с признаками отравления обратились 19 человек. Среди пострадавших – 7 несовершеннолетних. Установлено, что 16 из них принимали пищу в одном кафе, сообщили в СК РФ.