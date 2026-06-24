Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления 30 человек в Курской области

СК возбудит дело после отравления 30 человек едой из магазина в Курской области Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления 30 человек в Курской области

Москва24 июн Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с публикацией о массовом отравлении жителей Курской области едой из магазина. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.

Из средств массовой информации ведомству стало известно о том, что 30 человек, включая нескольких детей, отравились продуктами из магазина. У них диагностировали острое инфекционное заболевание.

Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя СУ СК России по Курской области Васильченко М.И. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах говорится в сообщении СК

По факту произошедшего организовали процессуальную проверку.