СК РФ проконтролирует расследование дела о массовом отравлении в Республике Тыва

Бастрыкину доложат об обстоятельствах отравления людей в Республике Тыва СК РФ проконтролирует расследование дела о массовом отравлении в Республике Тыва

Москва21 июн Вести.В центральный аппарат СК будет представлен доклад об обстоятельствах отравления жителей Республики Тыва. Об этом в MAX сообщает региональное ведомство.

По материалам следствия, с признаками пищевого отравления в медицинское учреждение обратились жители Барун-Хемчикского района, в том числе несовершеннолетние. Все они посещали кафе в городе Ак-Довураке.

Из числа обратившихся 11 граждан были госпитализированы, среди них и несколько детей говорится в сообщении

По факту массового пищевого отравления возбуждено уголовное дело. Руководителю СУ СК РФ по Республике Тыва Константину Столбину поручено доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.