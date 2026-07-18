Москва18 июлВести.По уголовному делу о массовом отравлении в гостиничном комплексе Ставропольского края затребован доклад главе СКР Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову представить доклад о ходе расследования уголовного деланаписано в публикации
Ранее сообщалось, что в одном из гостиничных комплексов Новоселицкого округа за медицинской помощью обратились 80 человек, среди которых 21 – ребенок. Возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ.
Деятельность заведения была приостановлена.
Предварительной причиной массового отравления называется сальмонелла.