По делу о массовом отравлении в Ставропольском крае затребован доклад в СК

Бастрыкин затребовал доклад по делу о массовом отравлении на Ставрополье По делу о массовом отравлении в Ставропольском крае затребован доклад в СК

Москва18 июл Вести.По уголовному делу о массовом отравлении в гостиничном комплексе Ставропольского края затребован доклад главе СКР Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову представить доклад о ходе расследования уголовного дела написано в публикации

Ранее сообщалось, что в одном из гостиничных комплексов Новоселицкого округа за медицинской помощью обратились 80 человек, среди которых 21 – ребенок. Возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ.

Деятельность заведения была приостановлена.

Предварительной причиной массового отравления называется сальмонелла.