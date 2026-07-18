В Ставрополье проверяют данные о госпитализации отдыхающих с кишечной инфекцией

СК проверяет факты отравления отдыхающих гостиничного комплекса в Ставрополье В Ставрополье проверяют данные о госпитализации отдыхающих с кишечной инфекцией

Москва18 июл Вести.Следователи организовали проверку по факту обращения отдыхающих за медицинской помощью в Новоселицком округе Ставропольского края, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Сотрудники пресс-службы регионального СК в СМИ выявили публикацию об обращении посетителей гостиничных комплекса на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого в медицинское учреждение с признаками кишечной инфекции. Сообщается, что некоторых госпитализировали.

Организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей отмечается в сообщении

Гостиничный комплекс на период проведения проверки временно закрыт.