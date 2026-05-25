СК начал проверку после заражения людей бруцеллезом в монастыре под Астраханью

Москва25 мая Вести.Следственный комитет РФ начал проверку после случаев заражения бруцеллезом в монастыре в Астраханской области. Об этом сообщает управление СК по региону в MAX.

Как сообщалось ранее, семь человек попали в больницу после того, как попробовали сырое козье молоко из подсобного хозяйства монастыря.

Проводится процессуальная проверка по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ) говорится в сообщении

По данным ведомства, в одной из торговых точек Астрахани продавали молочную продукцию без информации о производителе, дате изготовления и сроках годности. При проверке поставщика товаров были выявлены нарушения ветеринарных требований – в пробах крови мелкого рогатого скота обнаружили бруцеллез.

В СК уточнили, что в регионе и ранее регистрировались случаи заболевания людей бруцеллезом, предположительно связанные с продукцией от того же поставщика.