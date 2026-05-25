В монастыре под Астраханью произошла вспышка бруцеллеза, семеро пострадали

Москва25 мая Вести.Семь человек попали в больницу с бруцеллезом после того, как выпили сырого козьего молока из подсобного хозяйства монастыря в Астраханской области. Об этом пишет управление Роспотребнадзора по региону в MAX.

По данным ведомства, среди заболевших есть как монахи, так и прихожане.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Астраханской области проводят эпидрасследование в связи с выявлением 7 случаев бруцеллеза среди церковнослужителей и прихожан одного из монастырей региона говорится в сообщении

По предварительным данным, именно козье молоко стало причиной заболевания. Роспотребнадзор начал проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия: установил людей, контактировавших с источником инфекции, организовал наблюдение за ними и проведение лабораторных исследований.