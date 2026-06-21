Прокуратура и Роспоребнадзор проверят кафе после массового отравления

В Республике Тыва проверят кафе, где отравились несколько человек Прокуратура и Роспоребнадзор проверят кафе после массового отравления

Москва21 июн Вести.После массового отравления людей в кафе в городе Ак‑Довураке началась проверка обстоятельств случившегося. Об этом сообщает прокуратура Республики Тыва.

Несколько жителей Ак‑Довурака и Барун‑Хемчикского района попали в больницу с признаками пищевого отравления. Все они накануне были в одном кафе в Ак‑Довураке.

Прокуратурой района незамедлительно организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации горячего питания населения говорится в сообщении

В проверке также участвуют специалисты Роспотребнадзора по Республике Тыва.