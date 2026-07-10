В Зарайске возбуждено уголовное дело после отравления людей суши и роллами

Почти 20 человек в Зарайске отравились суши и роллами, возбуждено уголовное дело В Зарайске возбуждено уголовное дело после отравления людей суши и роллами

Москва10 июл Вести.В городе Зарайск Московской области возбуждено уголовное дело после массового отравления людей, сообщает региональный главк СК России.

По данным следствия, 9 и 10 июля в городскую больницу обратились 19 человек с признаками отравления. Установлено, что 16 из них побывали в одном и том же кафе. В числе пострадавших – семеро несовершеннолетних.

Следователем следственного отдела по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление граждан (ст.238 УК РФ) отмечается в публикации

На данный момент деятельность кафе приостановлена. Из него изъяты все продукты – они направлены на соответствующие исследования. Сотрудники следственных органов опрашивают потерпевших и персонал заведения.

Территориальный отдел Роспотребнадзора Московской области начал санитарно-эпидемиологическое расследование.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, речь идет о кафе быстрого питания на улице Карла Маркса в Зарайске. По словам пострадавших, все они ели суши и роллы.

Со своей стороны, проверку по факту массового отравления проводит Зарайская городская прокуратура.