12 человек находятся в состоянии средней тяжести после отравления в Подмосковье

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после отравления в Подмосковье 12 человек находятся в состоянии средней тяжести после отравления в Подмосковье

Москва11 июл Вести.12 человек, отравившиеся после посещения суши-бара в подмосковном Зарайске, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В настоящее время врачи продолжают оказывать пострадавшим медицинскую помощь. При этом семеро отказались от дальнейшей госпитализации. Их отпустили под амбулаторное наблюдение в поликлинике по месту жительства.

"Все пострадавшие ели суши и роллы. Продукты из заведения направили на исследование, а его работу приостановили", — отмечает агентство.

Как сообщалось ранее, в городскую больницу с признаками отравления обратились 19 человек, среди них — семеро детей. Пострадавшие покупали суши и роллы в городском кафе на улице Карла Маркса в Зарайске.

На данный момент заведение закрыто, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.