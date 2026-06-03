Москва3 июнВести.Пятигорский городской суд приостановил на 80 суток работу кафе после массового отравления посетителей кулинарной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.
Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора выявили в кафе нарушения санитарно-эпидемиологических норм, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений.
Постановлением суда в отношении кафе принято решение о временном приостановлении его деятельности на срок 80 сутоксказано в сообщении
Ранее СК возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.