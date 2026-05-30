Роспотребнадзор начал эпидрасследование по информации о сальмонеллезе в Москве

Московский Роспотребнадзор проверяет информацию о сальмонеллезе после роллов

Москва30 мая Вести.Специалисты территориального Управления Роспотребнадзора в Юго-Западном округе Москвы начали санитарно-эпидемиологическое расследование по информации из СМИ о случаях заболевания сальмонеллезом после употребления роллов, заказанных из ресторана "Якитория" на Бульваре Дмитрия Донского, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" отбирают пробы пищевой продукции в ресторане для ее лабораторного исследования. Также проводится обследование сотрудников предприятия общепита.

Ситуация находится на контроле столичного Управления Роспотребнадзора.

О результатах расследования в ведомстве обещали сообщить дополнительно.

Ранее ряд СМИ написал, что в Москве произошло массовое отравление роллами, купленными в "Якитории", а в анализах заболевшего ребенка были обнаружены сальмонеллы.