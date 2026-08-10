В Ростовской области возбудили дело после массового отравления в кафе

Четыре человека отравились в кафе в Ростовской области, возбуждено дело В Ростовской области возбудили дело после массового отравления в кафе

Москва10 авг Вести.В Батайске возбуждено уголовное дело по факту отравления четырех человек в одном из местных кафе, у заболевших обнаружен сальмонеллез, сообщили в МСУ СКР по Ростовской области.

По информации ведомства, в августе этого года жители Батайска посетили одно из заведений общественного питания, после чего почувствовали недомогание и обратились за медпомощью.

Всего с признаками острой кишечной инфекции поступили четыре человека: двое взрослых и двое несовершеннолетних детей. По результатам лабораторных исследований у обратившихся был выявлен сальмонеллез сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.