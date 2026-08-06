СК завел дело по факту заболевания 36 человек после употребления суши на Ямале

На Ямале 36 человек заболели сальмонеллезом после употребления суши СК завел дело по факту заболевания 36 человек после употребления суши на Ямале

Москва6 авг Вести.В Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе 36 человек заболели сальмонеллезом после употребления продуктов доставки компании WASABI89, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Установлено, что с 1 по 2 августа 2026 года 36 жителей города из которых 7 несовершеннолетние, в результате употребления в пищу продукции доставки WASABI89, почувствовали признаки отравления и обратились в больницу. Четыре из них лечатся в стационаре. Предварительно, у всех обратившихся - сальмонеллез.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности отмечается в сообщении

Проводится следствие, его ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате следственного управления.