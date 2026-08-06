Москва6 авгВести.В Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе 36 человек заболели сальмонеллезом после употребления продуктов доставки компании WASABI89, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
Установлено, что с 1 по 2 августа 2026 года 36 жителей города из которых 7 несовершеннолетние, в результате употребления в пищу продукции доставки WASABI89, почувствовали признаки отравления и обратились в больницу. Четыре из них лечатся в стационаре. Предварительно, у всех обратившихся - сальмонеллез.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасностиотмечается в сообщении
Проводится следствие, его ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате следственного управления.