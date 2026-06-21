В Тыве возбуждено уголовное дело после массового отравления в кафе После отравления людей в кафе возбуждено уголовное дело

Москва21 июн Вести.В Республике Тыва возбуждено уголовное дело после отравления жителей Ак-Довурака, в том числе несовершеннолетних, в местном кафе. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Тыва.

С 19 по 21 июня 15 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, обратились в местную больницу с признаками пищевого отравления, после того как все они посетили кафе в городе Ак-Довураке. Из числа обратившихся в больницу за помощью 11 человек пришлось госпитализировать.

В настоящее время следователем проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после массового отравления в кафе в городе Ак-Довураке.