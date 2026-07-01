СК возбудил уголовное дело по факту массового отравления в ресторане Якутии

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в ресторане Якутии СК возбудил уголовное дело по факту массового отравления в ресторане Якутии

Москва1 июл Вести.По факту массового отравления на банкете в ресторане Мирного возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Якутии.

Установлено, что 27 июня 2026 года в одном из ресторанов города во время банкета были грубо нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. В результате с 28 по 30 июня в больницу с острым гастроэнтеритом попали 14 человек, включая четырех несовершеннолетних.

Следственные органы проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, изъятие проб продукции и документации заведения отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что прокуратура Мирного организовала проверку по факту госпитализации в инфекционное отделение районной больницы ряда лиц.