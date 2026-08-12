В Якутске организована проверка после отравления людей в заведении общепита

В Якутске организована проверка после массового отравления людей В Якутске организована проверка после отравления людей в заведении общепита

Москва12 авг Вести.В Якутске организовано проведение проверки после отравления взрослых и детей в заведении общественного питания. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Саха (Якутия).

Предварительно, с 10 по 11 августа пострадавшие приобретали готовую еду в заведении общественного питания на улице Курашова, после чего почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью. Как сообщалось ранее, отравились несколько человек, в том числе дети.

Организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту обращения в медицинские учреждения … местных жителей … с признаками пищевого отравления говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Назначены необходимые экспертные исследования, опрашиваются пострадавшие и сотрудники заведения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.