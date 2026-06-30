14 жителей Якутии госпитализированы с симптомами кишечной инфекции В Якутии произошла массовая вспышка кишечной инфекции

Москва30 июн Вести.Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в городе Мирный в Якутии. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Все пациенты госпитализированы. Предварительно, они посещали один из местных ресторанов.

Прокуратура г. Мирного организовала проверку по факту госпитализации в инфекционное отделение районной больницы ряда лиц, в том числе несовершеннолетних с подозрением на кишечную инфекцию говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным ТАСС, в больнице находятся 14 человек, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.